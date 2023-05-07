سلاح الجو العراقي يقضي على مجموعة إرهابية شرق البلاد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي عن القضاء على مجموعة إرهابية في محافظة ديالى شرق العراق.

وفي بيان نقلته وكالة واع للأنباء، نفذ الطيران الحربي، بناء على معلومات استخباراتية من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط وإشراف من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، ضربة جوية ناجحة، بطائرات إف 16، ضد مجموعة إرهابية في منطقة صنديج ضمن قاطع عمليات ديالى، وتمكن من القضاء على أفراد المجموعة الإرهابية وتدمير الأوكار التابعة لهم.