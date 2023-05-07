الإثنين, مايو 8, 2023
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سلاح الجو العراقي يقضي على مجموعة إرهابية شرق البلاد

Raghad

 

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي عن القضاء على مجموعة إرهابية في محافظة ديالى شرق العراق.

وفي بيان نقلته وكالة واع للأنباء، نفذ الطيران الحربي، بناء على معلومات استخباراتية من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط وإشراف من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، ضربة جوية ناجحة، بطائرات إف 16، ضد مجموعة إرهابية في منطقة صنديج ضمن قاطع عمليات ديالى، وتمكن من القضاء على أفراد المجموعة الإرهابية وتدمير الأوكار التابعة لهم.