معاون وزير الخارجية يلتقي وفد هيئة الدفاع عن سورية في السويد

استقبل الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، صباح اليوم، وفد هيئة الدفاع عن سورية في السويد.

وقدم الدكتور سوسان عرضاً حول آخر تطورات الأوضاع في سورية، والإنجازات التي تم تحقيقها على كافة الأصعدة الميدانية والسياسية، ولفت إلى الجهود الكثيرة التي تبذلها الهيئة للدفاع عن مواقف سورية، وعن مشاعرها الوطنية وخاصة مساهماتها في أغاثه المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن التقدير العالي لمواقف سورية والاستمرار ببذل كافة الجهود للوقوف مع الوطن الأم في ظل الحصار الجائر والإجراءات القسرية اللا مشروعه المفروضة على سورية.

هذا وحضر اللقاء نهلة الخير مدير إدارة أوروبا للشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين.