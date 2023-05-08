البرلمان العربي: عودة سورية إلى الجامعة العربية تخدم المصلحة العربية المشتركة

رحب البرلمان العربي بقرار وزراء الخارجية العرب استئناف مشاركة سورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية.

وأوضح البرلمان، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، أن هذا القرار يأتي اتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع كل الشعوب العربية، وسيسهم في تعزيز وحدة الأراضي السورية والحفاظ على سلامتها الإقليمية.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة تعد تطوراً إيجابياً وخطوة مهمة لتعزيز التعاون العربي العربي لحل الأزمة في سورية.