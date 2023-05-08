الحزب السوري القومي الاجتماعي يحيي ذكرى عيد الشهداء بفعاليات متعددة

أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي عيد الشهداء في السادس من أيار بفعاليات متعددة أقامتها منفذيات الحزب.

ففي ريف دمشق نظمت مديرية صحنايا التابعة لمنفذية حرمون فعالية حاشدة بمشاركة جبهوية ورسمية وأهلية حيث توجه المشاركون الى ساحة الشهداء في المدينة تتقدمهم صفوف حملة الاعلام الوطنية والحزبية والفرقة الموسيقية وألقيت في المناسبة كلمات للجبهة الوطنية التقدمية القاها نائب أمين شعبة الغوطة الغربية لحزب البعث العربي الاشتراكي كما ألقى الشيخ إبراهيم شعبان كلمة أهالي المنطقة واختتمت الفعالية بكلمة الحزب السوري القومي الإجتماعي.

وفي منطقة تلكلخ بمحافظة حمص نظمت منفذية الحصن وقفة تحية وتكريم في ساحة الشهداء في مدينة الحواش بحضور نائب محافظ حمص ورئيس اللجنة الجبهوية في تلكلخ وأهالي الشهداء وممثلين عن مؤسسة الشهيد وشخصيات أهلية وحزبية وجبهوية وروحية.