الصين ترحب بعودة سورية إلى الجامعة العربية

رحبت الصين بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الوحدة والاعتماد على الذات في العالم العربي والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بن في مؤتمر صحفي اليوم: “إن الصين ترحب وتهنئ بعودة سورية إلى الجامعة العربية، وتعتقد أن ذلك سوف يساعد الدول العربية على تعزيز الوحدة، والاعتماد على الذات وتسريع التنمية، وتنشيط العالم العربي، وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، تماشياً مع المصالح طويلة الأجل للدول العربية”.

وشدد المتحدث على أن الصين بوصفها صديقاً مخلصاً لسورية وغيرها من البلدان العربية ترحب وتدعم التضامن العربي، وستواصل بذل جهودها الدؤوبة لتحقيق هذه الغاية، كما تدعم سورية في العودة إلى الجامعة العربية.