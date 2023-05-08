لارتفاعه عالمياً.. غرام الذهب محلياً يسجل زيادة جديدة

حددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 470 ألف ليرة وشراء بـ 469 ألف ليرة سورية.

وفي النشرة الصادرة، سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 402857 ليرة، وشراء بـ 401857 ليرة.

الجمعية حددت، كذلك، سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 17 مليوناً و492 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 4 ملايين و5 آلاف ليرة.

وبهذه الأسعار يسجل غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ارتفاعاً في السوق المحلية 10 آلاف ليرة سورية، عن السعر الذي سجله أمس الأول، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

عالمياً، وبينما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية رئيسية عن التضخم من المقرر صدورها هذا الأسبوع، ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار.

وذكرت رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.2% عند 2020.80 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2029.30 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 25.67 دولاراً للأوقية، كما صعد كل من البلاتين 0.5% إلى 1064.03 دولاراً والبلاديوم 1.5% إلى 1513.11 دولاراً.