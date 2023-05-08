لمواجهة الحرائق الحراجية.. ما هي خطة وزارة الزراعة؟

للوقاية من الحرائق الزراعية والحراجية وحماية الغابات والتدخل السريع في حال حدوثها خلال الفترة القادمة، اتخذت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عدداً من الإجراءات الإدارية واللوجستية.

مدير الحراج في الوزارة، الدكتور علي ثابت، أوضح بأنه، وبالتعاون مع الجهات المعنية، تم تجهيز 13 مركزاً لحماية الغابات و26 برج مراقبة و102 مخفر حراجي، إضافة إلى تجهيز 179 إطفائية وصهريجاً لإطفاء الحرائق مع لوازمها، إلى جانب تجهيز سيارات وفرق التدخل السريع وشاحنات التزود بالمياه والمؤن الضرورية للسيارات ولعناصر الإطفاء، وذلك في كل المحافظات.

وتضمنت التجهيزات، أيضاَ، 197 منهلاً ومأخذاً للمياه للاستفادة منها كنقاط تزويد بالمياه أثناء حدوث الحرائق، وتوزيع عدد من خزانات المياه البيتونية والبلاستيكية في المناطق ذات المؤشر المرتفع لخطر الحريق.

ولفت مدير الحراج إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز حوامتين وطائرة شحن لإطفاء الحرائق والاستنفار الدائم لعناصر المخافر وحراس المواقع الحراجية البالغ عددهم نحو 807 حراس، وإعداد فرق إطفاء مدربة وتنظيمها في مجموعات محددة العدد، حسب إمكانيات سيارات الإطفاء ومواصفاتها.

وأشار إلى إعادة تأهيل وصيانة التجهيزات المخصصة لإطفاء الحرائق وشق وترميم الطرق في المواقع الحراجية والغابات ومواقع التحريج، فضلاً عن التنسيق مع جميع الجهات للاستفادة من الآليات المتوافرة عند الضرورة وتوزيعها في المواقع وتنفيذ أعمال تنظيف جوانب الطرق من الأعشاب وتقليم الأشجار من قبل فرق التربية والتنمية في دوائر الحراج، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية في المحافظات وأعمال تربية وتنمية للغابات، ما يحسن من نموها ويقلل من احتمالية حدوث الحرائق.

كذلك خصصت الوزارة الرقم المجاني 188 كخط طوارئ للإبلاغ عن حرائق الغابات، وعملت على تفعيل وتعزيز الاستفادة من تقنيات الإنذار المبكر بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة “الهيئة العامة للاستشعار عن بعد” والاستفادة من منصة الحرائق وما تعده من خرائط للمواقع الحراجية لتحديد درجة خطورة الحريق واحتمالية حدوثه، بالاعتماد على معطيات مناخية “ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح”، الأمر الذي يسهم بالإنذار المبكر عن حدوث حريق وتحديد موقعه.