استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتباراً من فجر الغد

أعلنت المؤسسة العامة للطيران المدني استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتباراً من فجر يوم غد الأربعاء بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن كوادرها بالتعاون مع الشركات الوطنية قامت بإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان، لافتة إلى أنه يمكن لمختلف النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار إعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة كالمعتاد.

وكان العدو الإسرائيلي نفذ في الأول من الشهر الجاري عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين ومدنيين وخروج المطار عن الخدمة.