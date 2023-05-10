افتتاح المؤتمر العلمي لكلية الهندسة الزّراعية في جامعة تشرين

اللاذقية – آلاء حبيب

افتُتح اليوم المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الهندسة الزراعية في جامعة تشرين تحت عنوان” دور القطاع الزراعي في التنمية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي” على مدرج الباسل في كلية العلوم ، رئيس جامعة تشرين د. بسام حسن تحدّث عن التشاركية الهامة والفاعلة بين الباحثين تعزيز الاستدامة و تحويل هذه الأبحاث الى مشاريع تطبيقية وأن التشاركية فرصة جيدة لتعزيز تطبيق هذه المشاريع مبيّناً أنّ غنى المؤتمر بالأوراق العلمية البحثية مؤشر جيد، وأن في كلية الزراعة هناك اطمئنان من الناحية البحثية والذي بُني عبر سنوات من المتابعة .

رئيس المؤتمر د. إبراهيم صقر عميد كلية الهندسة الزراعي قال أن للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني دور هام وأساسي لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي لمعظم دول العالم ،و أن رفع الاقتصاد الوطني يتحقق بالعملية التعليمية وتخريج الأطر للعمل في هذا القطاع والقيام بالبحوث العلمية و البرامج البحثية المستقبلية يجب أن تركز على المسارات التي تضمن تحسين كفاءة إنتاج المحاصيل الزراعية وتحديد تكاليف إنتاجها ، وأوضح أن محاور المؤتمر تتضمن تعريفاً بخلاصة الأبحاث العلمية الزراعية لخيرة من الباحثين الزراعيين السوريين والأشقاء من الدول العربية الذين يشاركون هذا المؤتمر تتضمن الواقع الزراعي في الوطن العربي و الواقع الزراعي في سورية و آفاق التنمية المستدامة وفرصها والأمن الغذائي .

يشارك في المؤتمر 216 مشرف ومشارك بالأبحاث وعلى أرض الواقع 82 بحث و32 بوستر في معظم الاختصاصات والمجالات من الجامعات السورية ومراكز البحوث والعديد من المديريات المساندة للزراعة والتطوير الزراعي في سورية إضافة لمشاركة باحثين عراقيين من وزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الدكتور ياسين العلي رئيس مجلس إدارة شركة رعايتي قال إن انعقاد هذا المؤتمر السنوي الثاني ثمرة لاتفاقية التعاون مع جامعة تشرين ، وامتداداً للمؤتمر التأسيسي الأول الذي عقد في العام الماضي بهدف الاطلاع على آخر وأهم الأبحاث العلمية الزراعية وتطبيقاتها العملية للنهوض بواقعنا الزراعي نحو تحقيق التعافي الاقتصادي المجتمعي.

وتحدّث د. مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية عن دور القطاع الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي وعن أهمية تسخير مواردنا وإدارتها إدارة متكاملة تشمل القطاعات الإقتصادية مما يحقق مصالحنا المشتركة في تطوير الاقتصاد واستقراره واستدامته والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية لخدمة المواطنين.

وقال نائب المدير العام لمنظمة أكساد الدكتور أيهم الحمصي تعتبر أكساد من أهم منظمات العمل العربي المشترك الذي يسعى لتحقيق الأمن الغذائي والمائي من خلال القيام بالأبحاث والدراسات التطبيقية وتنفيذ المشاريع ولاسيما في مجال تحسين التراكيب الوراثية للحبوب واستنباط أصناف مقاومة للجفاف ذات إنتاجية عالية، ونشر الأنظمة الزراعية الحديثة كالزراعة الحافظة وتحسين وتطوير السلالات الحيوانية لزيادة إنتاجيتها والمشاريع الرائدة لتأهيل الأراضي المتضررة كمشروع الأحزمة الخضراء.

في نهاية الإفتتاح قدّمت فرقة مسرح الزّراعي الجّوال عرضاً مسرحياً تحت عنوان “الأرض الطيبة” كما قدم كورال فريق فعّال قطعة غنائية.

حضر المؤتمر أمين فرع جامعة تشرين الدكتورة ميرنا دلالة وأعضاء قيادة الفرع و الوفد العراقي من الباحثين و رئيس اتحاد الطلبة في جمهورية سلوفاكية الدكتور علي أسعد وإدارات سياسية وعلمية ونقابية وحشدٌ من الحضور.