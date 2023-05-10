البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية سورية وروسيا وتركيا وإيران: التأكيد على سيادة سورية وسلامتها الإقليمية ومكافحة الإرهاب

أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية سورية وروسيا وتركيا وإيران على سيادة سورية وسلامتها الإقليمية وضرورة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وطالب البيان بزيادة المساعدة الدولية لسورية لصالح إعادة الإعمار في البلاد والمساعدة في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وجاء في البيان: “تكليف نواب وزراء الخارجية الأربعة لإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين سورية وتركيا والاتفاق على مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى والمفاوضات الفنية بشكل رباعي في الفترة المقبلة”