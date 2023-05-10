الأربعاء, مايو 10, 2023
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سلايد سورية 

الرئيس الأسد يتلقى دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في القمة العربية

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تلقّى الرئيس بشار الأسد دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في 19 أيار الجاري.
ونقل الدعوة لسيادته السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن.
وحمَّل الرئيس الأسد السفير السديري تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مؤكداً أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.