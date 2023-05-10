قرعة آسيوية منتظرة لمنتخبنا الوطني

البعث ميديا || مؤيد البش:

تسحب ظهر غدٍ الخميس قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي ستستضيفها قطر بداية العام المقبل بعد أن اعتذرت الصين عن إقامتها على أراضيها.

القرعة التي ستقام في مدينة الدوحة ستشد انتباه كل محبي الكرة السورية، وسط حالة ترقب كبير للمجموعة التي سيلعب منتخبنا ضمنها، خصوصاً أن منتخبنا تم وضعه ضمن التصنيف الثالث إلى جانب منتخبات فلسطين ، فيتنام ،قيرغيزستان ،لبنان، فيما يضم المستوى الأول منتخبات قطر، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، السعودية، كما يضم المستوى الثاني منتخبات العراق، الإمارات، عُمان، أوزبكستان، الصين، الأردن، أما المستوى الرابع فتتواجد فيه منتخبات الهند ،طاجيكستان ، تايلاند ، ماليزيا ، هونغ كونغ إندونيسيا.

نظام القرعة ينص على أن يتواجد في كل مجموعة منتخب من كل مستوى، حيث ستكون البطولة مكونة من ست مجموعات يتأهل الأول والثاني من كل منها إلى الدور الثاني إلى جانب أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

تاريخياً سبق لمنتخبنا الوطني أن شارك في كأس آسيا ست مرات، لكنه لم يتمكن من تجاوز الدور الأول في أي منها، على أمل أن تحمل المشاركة السابعة الجديد لكرتنا خاصة أن الظروف مواتية للذهاب بعيداً في البطولة مع التعاقد مع مدرب عالمي ووجود وقت مناسب للتحضير والاستعداد.