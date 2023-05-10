قريباً من “تويتر”…خدمة الاتصالات الصوتية والمرئية

كشف رئيس شركة “تويتر” إيلون ماسك، الذي يهدف إلى جعل الشبكة تطبيقاً “متعدد الأغراض”، أنه سيكون من الممكن قريباً إجراء مكالمات صوتية ومرئية من المنصة.

ماسك أعلن عبر “تويتر أن “إضافة الدردشات الصوتية والمرئية قريباً من حسابكم إلى أي مستخدم لهذه المنصة، ما سيسمح لكم بالتحدث إلى أشخاص في أي مكان في العالم من دون إعطائهم رقم هاتفكم”.

وعليه، سيقدم تويتر أداة مشابهة لتلك المتوافرة حالياً على شبكتَي إنستغرام وفيسبوك خصوصاً.

ماسك الذي اشترى المنصة مقابل 44 مليار دولار في نهاية تشرين الأول، يتطلع إلى إتاحة إمكان تشفير الرسائل الخاصة.

وبالتوازي، أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، إنّه “يفكر بجدية” في بناء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي.