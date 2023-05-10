محافظة حلب تصدر جدولاً بأسماء 243 عائلة متضررة جراء الزلزال ممن انهدمت عقاراتهم كلياً أو جزئياً وتعطي مهلة 90 يوماً للإعتراض

حلب – معن الغادري

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023م وتعليماته التنفيذية المتعلقة بمنح إعفاءات خاصة وحزمة من التسهيلات للمتضررين جراء الزلزال ، أصدر مجلس محافظة حلب الجدول الأول المتضمن أسماء المتضررين الذين انهدمت مبانيهم وعقاراتهم كلياً نتيجة حدوث كارثة الزلزال في عدد من أحياء مدينة حلب وعددهم / 243 / عائلة ، وذلك وفقاً لمحضر اللجنة المشكلة بقرار وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم /544/ ق تاريخ 20/3/2023م برئاسة محافظ حلب والمصادق عليه من قبل وزير الإدارة المحلية والبيئة.

وأوضح الجدول أنه يحق للمواطنين الذين تهدمت عقاراتهم كلياً ولم ترد أسماؤهم ضمن الجدول رقم /1/ المذكور ، تقديم طلب إلى المحافظة خلال /90/ يوماً من تاريخ صدور الجدول، وذلك وفق النموذج المعتمد في ديوان المحافظة لدراسة الطلبات ومعالجتها من قبل اللجنة .

و بين رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أنه يجري العمل على تنظيم جداول جديدة ستصدر تباعاً ، وتتضمن أسماء المواطنين الذين تعرضت مبانيهم للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع وبحاجة الى تدعيم في عدد من أحياء المدينة المستهدفة، من خلال اللجان تم تشكيلها لتوصيف وتقيم الأبنية المتضررة.

يشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 تتضمن العديد من المزايا أبرزها :

– اعفاء المتضررين المالكين من كافة الضرائب والرسوم المالية والتكاليف المحلية المتوجبة في القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021 بعد تقديم طلب الحصول على الترخيص بأعمال البناء .

– إعفاء المتضررين لغاية 31/12/2024 من ( الضريبة على الدخل – سلفة الضريبة عن بضائعهم المستوردة لصالح أعمالهم في محالهم التي تعرضت للهدم أو التصدع – ضريبة الدخل على الرواتب والأجور وكافة العوائد والتعويضات للعاملين لديهم ضمن منشآتهم المستفيدة من الاعفاء – ضريبة ريع العقارات والعرصات عن منشآتهم ضمن المناطق المنكوبة – رسم الطابع عند المصادقة على المعاملات المتعلقة بالأنشطة التي يمارسونها في المحاضر ضمن المناطق المنكوبة – الرسوم والتكاليف المحلية المتوجبة على تلك المحاضر )

– يعفى المواطنون السوريون ومن في حكمهم المتضررون من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم عند تسجيل واقعات أحوالهم المدنية أو الحصول على وثائق الأحوال المدنية أو البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية ولمدة ستة أشهر

– يتم طي كل التحققات من الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المترتبة على العقارات المتضررة الواقعة ضمن المناطق المنكوبة

– تطوى كل تحققات ضريبة ريع العقارات والعرصات للوحدات الإدارية ضمن المناطق المنكوبة

– تطوى أجور اشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها لكل من شركات ومؤسسات ( الاتصالات – الكهرباء – المياه ) على المشتركين المتضررين

– يتم دراسة الخسارة التي لحقت بالمكلفين المتضررين من قبل الإدارة الضريبية

– يمنح المتضررون قروضاً من المصارف العامة لغايات الترميم أو التأهيل أو إعادة البناء للعقارات المتضررة وذلك ضمن مجموعة ضوابط .

يذكر أن مهام اللجنة تتلخص بتحديد أرقام العقارات المتضررة كلياً أو جزئياً من أبنية سكنية وتجارية ومنشآت صناعية وحرفية والأبنية بمختلف أصنافها وأشكالها وصفة الملكية والإشغال لها ، حيث تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة من الأشخاص الواقعة منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم ضمن الحدود الإدارية للمناطق المنكوبة في المحافظة من المالكين أو الشاغلين لها ولم ترد أسماؤهم ضمن جداول المتضررين ، على أن يتم تقديم طلب إلى المحافظة خلال /90/ يوماً من تاريخ صدور الجداول بقرار من المحافظ ، وتتم المعالجة وفق الآلية المحددة.