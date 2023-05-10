منافسات قوية في طاولة الجمهورية للأشبال والشبلات

سيطر لاعبو محافظة حماة ولاعبات اللاذقية على معظم ألقاب بطولة الجمهورية لفئتي الأشبال والشبلات بكرة الطاولة التي أقيمت في طرطوس، وشارك فيها 10 محافظات وشهدت منافسات قوية جداً.

ففي فئة الأشبال سيطر لاعبو حماة على معظم المراكز، فجاء أولاً زيد قطيني تلاه غيث غريب ثم إبراهيم شيخ طه (وثلاثتهم من حماة) ثم زياد قيس (دمشق) ويوسف حمامة وعمار قصاب وغيث مواس (والثلاثة من حماة) وأخيراً هوفيك ميساكيان (حلب).

أما في فئة الشبلات فحقق فريق اللاذقية أبرز المراكز ممثلاً بلاعبات نادي جبلة، وجاءت أولاً هند ظاظا (دمشق) ثم جولي ديوب (اللاذقية) وسلاف محمود (طرطوس) وتاج موسى (اللاذقية) وحلا حمامة (حماة) وديبا العباس (طرطوس)وسارة وسوف (اللاذقية) ودينا الجندي (حماة).

المشرف على البطولة نظمي جبر أوضح لـ”البعث ميديا” أن المستوى العام للبطولة كان جيداً في الفئتين مع تميز هند ظاظا بالشبلات، كما تألقت لاعبة اللاذقية تاج موسى التي تبلغ من العمر 13 عاماً وحققت المركز الرابع بالبطولة، كما حققت مؤخراً المركز الأول ببطولة الرواد على مستوى سورية، وأحرزت المركز الثالث ببطولة الجمهورية بفئة الواعدات، وينتظرها مستقبل واعد ومشرق.

وأضاف جبر: البطولة شهدت الكثير من سوء التنظيم والاستضافة، فالوقت لم يكن مناسباً لها وجاءت بوقت الاستعداد للامتحانات المدرسية، كما أن التوقيت اللازم للبطولة كان لمدة ستة أيام وتم الانتهاء منها بيومين فقط، وهذا أثر على كافة الفرق المشاركة التي لم تعترض كونها تريد الانتهاء من المنافسات، وعانى الحكام من مشكلة الإقامة، ولم نستطع تأمين أماكن للمبيت بجهود شخصية مني ومن قبل رئيس الاتحاد، إضافة لقلة المردود المادي من أجور الحكام، وأتمنى أن يتم حل كافة المشاكل في البطولات المقبلة.

البعث ميديا عماد درويش