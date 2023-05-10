موسكو.. بدء الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا

بدأ في العاصمة الروسية موسكو، اليوم، الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا.

وفي مستهل الاجتماع الرباعي قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه بناء على جهود مشتركة ولقاءات على مستوى وزراء الدفاع ونواب وزراء الخارجية وصلنا إلى مسارات للتوصل إلى اجتماع اليوم ونرجو أن تسهم محادثاتنا بوضع خارطة طريق لإعادة العلاقات السورية التركية إلى طبيعتها.

ودعا لافروف إلى رفع العقوبات غير الشرعية عن سورية وتقديم المساعدات الإنسانية بعيداً عن أي تسييس وخاصة في أعقاب كارثة الزلزال، مشدداً على ضرورة الحفاظ على سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي في شؤونها.

وأضاف بأن الولايات المتحدة تواصل نهب ثروات سورية ودعم الميليشيات الانفصالية فيها، ولا بد من عودة سيطرة الدولة السورية على كل أراضيها وضمان أمن الحدود.