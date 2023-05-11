الأجواء ربيعية.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي خماسيني مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

المديرية العامة للأرصاد الجوية ذكرت، في نشرتها صباح اليوم، أن الجو ربيعي حار بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع احتمال هطل أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق الغربية ليلاً، وسديمياً مغبراً على أغلب المناطق الداخلية.

ولفتت المديرية إلى أن الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 65 كيلومتراً في الساعة وأحياناً تثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.