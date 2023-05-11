تونس وكوبا يدينان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أدانت تونس بشدة عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، والذي خلف العديد من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان عن رفضها لهذا العدوان الغاشم، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من تنكيل واعتداءات ممنهجة تهدد أمنه وحقه في الحياة.

وجددت تونس تضامنها الكامل ودعمها الثابت للشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.

كما دعت المجموعة الدولية إلى التدخل العاجل لإيقاف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

بدوره أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، واصفاً إياها بالعمل الإجرامي الذي يهدد الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال رودريغيز في حسابه على موقع تويتر: “تدين كوبا الاعتداء الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة، والذي أودى بحياة مدنيين بمن فيهم الأطفال”، مضيفاً: “إن هذا العمل الإجرامي يهدد الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط”.