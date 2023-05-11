درعا.. تشغيل 50 بئراً بالطاقة الشمسية

أثمرت جهود المجتمع المحلي في محافظة درعا بتشغيل 50 بئراً في عدة مدن وبلدات بالطاقة الشمسية، لضخ مياه الشرب في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي وعدم توفر المحروقات بشكل كاف.

وفي تصريح لوكالة سانا، بين معاون مدير مؤسسة مياه الشرب في درعا، المهندس أسامة القادري، أن عدد الآبار التي تم تشغيلها بالطاقة الشمسية، خلال الشهرين الماضيين، بعد حملات التبرع التي أطلقها المجتمع المحلي، بلغ 50 بئراً، توزعت في مدن وبلدات داعل وناحتة والحراك والغارية الشرقية والغارية الغربية والكرك الشرقي وغباب وازرع والحارة وانخل.

ولفت إلى أن المجتمع المحلي قدم كل تجهيزات التشغيل بالطاقة الشمسية من ألواح وبطاريات وكابلات وروافع جهد تحت إشراف مؤسسة المياه.

القادري أفاد بأن هذه الخطوة أسهمت في حل مشاكل ضخ مياه الشرب المرتبطة بالتيار الكهربائي بنحو 80% في الآبار التي تم تركيب المنظومات فيها، وتأمين المياه لمئات الآلاف من المواطنين في المدن والبلدات المذكورة.

بالمقابل، أشار القادري إلى أن ورشات مؤسسة المياه أعادت تأهيل أربع آبار في محطة كحيل المغذية لمدينة بصرى الشام، مع تأهيل بئر في محطة إرواء بصرى، إضافة لتشغيل الآبار الخمس ووضعها في الاستثمار لتعمل المحطتان بطاقتهما القصوى، وتبلغ غزارة كل بئر من هذه الآبار نحو 25 متراً مكعباً في الساعة.