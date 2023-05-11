صلاح الدين.. ارتقاء ضابط عراقي وقتلى من الإرهابيين

لقي ضابط عراقي حتفه وثلاثة إرهابيين خلال إحباط القوات العراقية هجوماً إرهابياً على إحدى نقاطها في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وبحسب خلية الإعلام الأمني العراقية، فإنه بعد تكثيف الجهود والمتابعة لتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية، تمكنت القطعات الأمنية من إحباط محاولة هجوم على إحدى نقاط الشرطة الاتحادية في ناحية المعتصم، والقضاء على ثلاثة إرهابيين أحدهم انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً.

وأشارت الخلية إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل أحد الضباط الذي قام بإسناد وتعزيز النقطة التي تعرضت للهجوم الإرهابي.