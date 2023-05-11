علامات مبكرة لـ “سرطان القولون والمستقيم” تظهر قبل التشخيص بعامين

توصلت دراسة حديثة إلى أن هناك أربع علامات “مبكرة” لسرطان القولون والمستقيم، قالت إنها قد تظهر قبل عامين من تشخيص المرض.

يمكن علاج سرطان القولون والمستقيم إذا تم اكتشافه في مرحلة مبكرة. ومع ذلك، يتم الإبلاغ عن غالبية حالات السرطان في مرحلة متقدمة، ما يجعل التعرّف على أعراض المرض أمراً مهماً.

ووفقاً لدراسة أجراها باحثو كلية الطب في جامعة واشنطن في سانت لويس، يمكن أن تساعد أربع علامات وأعراض لسرطان القولون والمستقيم في تشخيص المرض مبكراً، بحسب صحيفة “تايمز أوف إنديا”.

وقالت الجامعة، في بيان رسمي: “قد تكون هذه العلامات مفتاحاً للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم وتشخيصه بين البالغين الأصغر سناً”.

ووجد الباحثون أربع علامات حاسمة للمرض بين ثلاثة أشهر وسنتين من تشخيص المرض وهي آلام في البطن ونزيف من المستقيم وإسهال وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

يقول الباحثون إن هذه العلامات تشير إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً.

وجد الباحثون أن “وجود عرض واحد من الأعراض يضاعف الخطر تقريباً؛ وجود عرضين يزيد الخطر بأكثر من 3-5 مرات؛ وجود ثلاثة أو أكثر يزيد الخطر بأكثر من 6-5 مرات”.

ووفقاً لكبير الباحثين هناك عرضان على وجه الخصوص – نزيف المستقيم وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد (حالة لا توجد فيها خلايا دم حمراء صحية كافية لحمل الأكسجين) – يشيران إلى الحاجة إلى التنظير الداخلي والمتابعة في الوقت المناسب.

وهناك أعراض أخرى لسرطان القولون والمستقيم بينها: تغير في عادات الأمعاء (الإسهال أو الإمساك)، ووجود دم في البراز، والشعور بأن الأمعاء لا تفرغ جيدا، والضعف أو التعب الشديد، وفقدان الوزن غير المبرر.