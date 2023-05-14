إغلاق منشأة سياحية بالربوة

قامت لجان الضابطة العدلية المشتركة بين وزارة السياحة ومحافظة دمشق بضبط إحدى المنشآت السياحية في منطقة الربوة وذلك لمخالفتها الأنظمة والقوانين وعدم التزامها بشروط النظافة العامة ورمي النفايات في نهر بردى وهذا يتنافى مع المعايير البيئية، وتم تنظيم الضبط اللازم وإصدار قرار بإغلاق المنشأة أصولاً.

وتهيب وزارة السياحة ومحافظة دمشق بجميع المنشآت السياحية الحفاظ على النظافة العامة وعدم رمي القمامة والأوساخ في نهر بردى ورفع مصبات الصرف الصحي عنه، علماً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتنظيم أشد العقوبات بحق المخالفين حفاظاً على النهر كونه شريان العاصمة.