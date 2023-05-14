تركيا.. انطلاق التصويت بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية

انطلقت في تركيا اليوم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والدورة الثامنة والعشرين للانتخابات البرلمانية.

وذكرت وكالة الأناضول أن الأتراك سيدلون بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

وسيدلي أكثر من 60 مليوناً و500 ألف ناخب تركي بأصواتهم بمن فيهم نحو 5 ملايين ناخب سيصوتون لأول مرة في الانتخابات التي يخوضها 24 حزباً سياسياً و151 مرشحاً مستقلاً.

وتجري الانتخابات بين رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو وسنان أوغان، فيما أعلن محرم إنجه الانسحاب من الانتخابات الرئاسية التركية، قبل 3 أيام من موعدها المقرر.