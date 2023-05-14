تفكيك خلية إرهابية شرقي العراق

فككت قوات الأمن العراقية شبكة إرهابية خطيرة في محافظة ديالى شرق البلاد.

وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية قالت في بيان اليوم نقله موقع السومرية نيوز: “إن العمليات الاستخبارية الدقيقة أدت إلى التوصل لمعلومات عن وجود شبكة إرهابية تقدم الدعم لعناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة ديالى، وتزويدهم بالمواد الغذائية والأموال والمستلزمات، حيث تم نصب كمين محكم أدى إلى القبض على أربعة متهمين من الإرهابيين، وإجهاض مخططاتهم وتحركاتهم التي كانت تشكل خطراً أمنياً على المحافظة العراقية”.

وأشار البيان إلى أنه أجري التحقيق معهم تحت إشراف القضاء، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.