بمشاركة سورية.. هافانا تستضيف أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين

تحت عنوان “التحديات الحالية للتنمية ودور العلم والتكنولوجيا والابتكار” تستضيف كوبا قمة مجموعة الـ77 والصين خلال يومي الـ15 والـ16 من الشهر الجاري بمشاركة سورية.

ويضم الوفد السوري المشارك الذي وصل هافانا وزير المالية الدكتور كنان ياغي، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي سلطي الخليل، كما ستشارك السفارة السورية في هافانا في أعمال القمة ضمن الوفد.

ومن المقرر أن يعقد الوفد السوري على هامش القمة اجتماعات مع عدد من المسؤولين الكوبيين إضافة إلى عدد من الوفود الصديقة المشاركة حيث سيتم التركيز على دعم قضايا دول الجنوب العادلة بما فيها حقها بالوصول إلى التقانات والعلوم الحديثة وتوظيفها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن مجموعة الـ77 والصين تأسست في الـ15 من حزيران عام 1964، داخل حركة عدم الانحياز، وتواجه تحديات كبيرة لتنمية دولها التي تمثل مجتمعة 80 بالمئة من سكان العالم وأكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة.