سورية تعرب عن تضامنها وتعازيها بضحايا إعصار دانيال المدمر في ليبيا

أعربت سورية عن تعازيها القلبية وتضامنها مع الحكومة والشعب الليبي الشقيق بسبب إعصار دانيال المدمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف مواطن.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت سانا نسخة منه: “حكومة الجمهورية العربية السورية تتقدم بأحر التعازي القلبية للحكومة والشعب الليبي الشقيق لمصابه الأليم الناجم عن إعصار دانيال المدمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف مواطن وآلاف الجرحى والمفقودين ونجمت عنه خسائر مادية جسيمة”.

وأضافت الخارجية: “سورية تعرب عن مشاركتها الصادقة للأخوة الليبيين قيادة وحكومة وشعباً في مصابهم وخالص مواساتها لعائلات الضحايا والمفقودين والجرحى”.

وتابعت الخارجية: “سورية تثق بقدرة الدولة الليبية الشقيقة على تجاوز الصعوبات مهما بلغت قساوتها، وقدرة الشعب الليبي ومؤسساته على تجاوز الآثار الكارثية لهذا الإعصار”.