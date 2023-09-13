أكثر من 5300 قتيل حصيلة ضحايا العاصفة التي اجتاحت درنة الليبية

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية بسبب العاصفة “دانيال” التي ضربت البلاد يوم الأحد الماضي إلى 5300 قتيل حتى الآن.

وقال المسؤول الإعلامي بوزارة الداخلية الليبية محمد أبو لموشة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية: إن هناك آلاف المفقودين من جراء الكارثة، مؤكدا تواصل عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين من قبل فرق إنقاذ محلية، ومطالبا بتدخل دولي للمساعدة في جهود الإنقاذ وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة.