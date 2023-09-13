الأمن الإيراني يقبض على جاسوسين فرنسيين

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية القبض على مواطنين فرنسيين بتهمة التجسس، كاشفة عن سجن مواطن سويدي بتهمة ارتكاب جرائم.

وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي في مؤتمر صحفي أن قوات الأمن أوقفت امرأة ورجلاً فرنسيين بتهمة التجسس، مشيرأ إلى أن القضية تمت إحالتها للقضاء المختص بعد إجراء تحقيق شامل.

ولفت ستايشي إلى أن توقيفات جديدة جرت للضالعين في هذا الملف، وأن المعطيات في طور الاستكمال، وسيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيقات.

وأوضح ستايشي أن “نظريات الدول الغربية وأميركا والاحتلال الإسرائيلي لضرب أمن الشعب الإيراني ليست نظريات فكرية فقط”، مشدداً على أن أعداء إيران لديهم مخططات مسبقة لإثارة العنف وتعريض أمن المواطنين للخطر إضافةً إلى بث الشائعات الإعلامية وغيرها.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الأمن الإيرانية أنه ومن خلال المراقبة الاستخباراتية تم القبض على 3 من قادة التجمعات المعادية لإيران في كل من ألمانيا وأميركا وبريطانيا، موضحة أنه ومن خلال عمليات معقدة ودقيقة تم استدراجهم وجلبهم إلى داخل إيران.

وبينت الوزارة أنه يتم الآن استكمال التحقيقات معهم تمهيداً لعرضهم على القضاء.