الخارجية الإيرانية: المواقف المناهضة لإيران بالبرلمان الأوروبي أضرت بالعلاقات الثنائية

أوضح ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، أن المواقف المناهضة لإيران في البرلمان الأوروبي أضرت بالعلاقات الثنائية، متوقعاً منه ألا يسمح لبعض المجموعات بالإدلاء ببيانات غير بناءة ولا أساس لها.

ونقلت وكالة ارنا عن كنعاني قوله رداً على مواقف وتصريحات رئيس البرلمان وبعض ممثلي الاتحاد الأوروبي: “إن هذه المواقف والتصريحات تتوافق مع استمرار السياسة الفاشلة تجاه واقع المجتمع والشعب الإيراني، كما إنها تشير الى عدم جهوزيتهم وارتباكهم أمام استقرار وعقلانية وسلطة إيران”.

وأضاف كنعاني: إن تطبيق منطق التدخل واللجوء إلى الضغط السياسي الدعائي العقيم ضد منطق الإعداد للتفاعل المبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة يكشف عن عدم جدية وعدم أمانة البعض في أوروبا في التعامل مع إيران.