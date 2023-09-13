بوتين يلتقي كيم جونغ أون في قاعدة مطار فوستوتشني الفضائية الروسية

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون اليوم في قاعدة مطار فوستوتشني الفضائية، الواقعة في مقاطعة آمور الروسية.

وحسب موقع RT جرت مراسم استقبال كيم جونغ أون بمشاركة رئيس اللجنة الحكومية الدولية لروسيا وكوريا الديمقراطية ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف، ورئيس دائرة بروتوكول الدولة بوزارة الخارجية الروسية إيغور بوغداشيف.

وقام بوتين وكيم بجولة في القاعدة، حيث استمعا إلى شرح عن خصائص الصاروخ الفضائي “أنغارا”.

وسيجري الرئيسان بوتين وكيم مفاوضات تتركز حول قضايا التعاون الثنائي، بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادلات الثقافية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة والشؤون الدولية بشكل عام.