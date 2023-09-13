جريح الوطن: تأمين البكتاج الطبي الشهري مستمر لتغطية احتياجات جرحى الشلل

تواصل إدارة الخدمات الطبية العسكرية في المحافظات كافة تسليم البكتاج الطبي الشهري المخصص لجرحى الشلل ضمن منازلهم في المدن والأرياف، كجزء من محفظة تأمينية متكاملة يسعى مشروع جريح الوطن خلالها إلى توفير مستلزمات الرعاية الطبية اللازمة لهذه الشريحة، وتحسين قدراتها الجسدية وتحقيق استقرارها الصحي.

وأوضح مشروع جريح الوطن في منشور له عبر فيسبوك أن الفرق الطبية تجهز محتويات البكتاج الطبي ليكون بمثابة حقيبة تغطي الاحتياجات والمستلزمات الطبية والدوائية لحالات الشلل الناتجة عن الإصابة الحربية وتطوراتها، وتكون قابلة للتعديل كماً ونوعاً حسب التقييم المستمر لحالة الجريح من قبل الطبيب المعالج.

ولفت المشروع إلى أنه يتم إيصال البكتاج إلى منزل الجريح مرة كل شهرين، وبالنسبة للجرحى القاطنين في الأرياف البعيدة يتم تسليمهم محتويات البكتاج عن عدة أشهر.

وأكد المشروع أنه ومنذ انطلاقته يلتزم بمتابعة الحالة الصحية للجرحى ومنحهم الرعاية الطبية الشاملة، مستنداً إلى العدالة والاستدامة في تغطية احتياجاتهم مع إيلاء شريحة العجز الكلي من 80 وحتى 100 بالمئة رعاية خاصة نتيجة إصاباتها المعقدة والمقدرات الجسدية والحسية والنفسية المتبقية لديها.