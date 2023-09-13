ريف دير الزور.. غرامة أكثر من 154 مليون ليرة لمحطة وقود مخالفة

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور محطة العنابزة في بلدة خشام بريف دير الزور الشمالي، بمخالفة التصرف بالاحتياطي من مادة البنزين والغش بالمحروقات.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عدي الجاسم، أن الضبط طال صاحب المحطة بمخالفة التصرف بالاحتياطي من مادة البنزين بكمية بلغت 6429 ليتراً، ومخالفة الغش بالمحروقات لتعويض النقص الحاصل بالخزانات وتم فرض غرامة فورية بحقه بمقدار 154 مليوناً و296 ألف ليرة سورية.

وبين الجاسم أنه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء، ورفع مقترح إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإغلاق المحطة مدة 180 يوماً لتكرار المخالفة للمرة الثانية.