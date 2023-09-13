زخات رعدية على بعض المناطق الجنوبية

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي، المترافق بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً، وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر على بعض المناطق الجنوبية والوسطى والقلمون، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

ولفتت المديرية إلى أن الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 50 كيلو متراً في الساعة، تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج .