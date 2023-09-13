صدور مفاضلات القبول الجامعي

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2023-2024 ليبدأ تقديم طلبات المفاضلة إلكترونياً اعتباراً من يوم الأحد 17-9-2023 وحتى يوم الأحد 8-10-2023.

وتضمن إعلان الوزارة، الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتقدم إلى مفاضلات القبول الجامعي “علمي.. أدبي ..مهني..سوري غير مقيم .. عرب وأجانب .. هيئة تدريسية .. محافظات شرقية .. ذوو الشهداء والجرحى والمفقودين .. ذوو الإعاقة .. منح الجامعات الخاصة للفرعين العلمي والأدبي.. الكليات الطبية بالجامعات الخاصة “مأجورة” للعام الدراسي 2023-2024″.

وحول آلية التقدم للمفاضلة أوضحت الوزارة أن الطالب يتقدم للمفاضلة إلكترونياً وعن بعد دون الحاجة لمراجعة مراكز التسجيل، ومن أي مكان يرغب به، من خلال الدخول إلى الرابط الخاص بالمفاضلة عبر الحاسب الشخصي أو من خلال الدخول للتطبيق على الهاتف المحمول.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن التسجيل لأكثر من طالب واحد عن طريق التطبيق وبنفس الهاتف المحمول، ويكون متاحاً للطالب تعديل رغباته لأكثر من مرة خلال فترة التقدم للمفاضلة، ويتوجب على الطالب تسديد الرسوم المطلوبة “رسوم الطوابع” عن طريق آلية الدفع الإلكتروني.

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم تثبيت بطاقات المفاضلة تلقائياً عند انتهاء المفاضلة، وبعد تقدم الطالب للمفاضلة يتاح له الحصول على نسخة “بي دي اف” لبطاقة المفاضلة التي تقدم بها وبإمكانه طباعتها لاحقاً، إن رغب بذلك، أو الاحتفاظ بها على هاتفه، مبينة أن الطالب لا يطالب بتقديم صورة عن بطاقة المفاضلة نهائياً للتسجيل في الجامعة التي قُبل بها.

وأكدت الوزارة أن التقدم لمفاضلات القبول الجامعي سيتم حصراً عبر الآلية المذكورة ولن يتم بالطريقة السابقة وسيتم تحويل مراكز التسجيل في الجامعات كافة إلى مراكز دعم يتم خلالها منح الدعم والمساعدة للطلاب بالتقدم إلى المفاضلة حيث تقدم هذه المراكز المساعدة للطلاب من خلال تقديم الدعم الفني “كهرباء وحواسيب وشبكة نت وكوادر مؤهلة لمساعدة الطلاب وتوجيههم”.

ولفتت الوزارة إلى أن الطالب في الفرع العلمي متاح له تسجيل 120 رغبة على الأكثر في بطاقة المفاضلة، منها 35 رغبة للمفاضلة العامة، و25 رغبة لمفاضلة التعليم الموازي، و20 رغبة لمنح الجامعات الخاصة، و40 رغبة للكليات الطبية بالجامعات الخاصة، ويحق للطالب أن يدون رغبة واحدة أو أكثر، وأن يختار نوعاً واحداً من القبولات أو أكثر، ويرتب رغباته بالطريقة التي يراها مناسبة.

كما يتاح لطالب الفرع الأدبي أن يسجل في بطاقة المفاضلة 60 رغبة على الأكثر، منها 25 رغبة للمفاضلة العامة، و20 رغبة لمفاضلة التعليم الموازي، و15 رغبة لمفاضلة منح الجامعات الخاصة، وأيضاً يمكن للطالب أن يدون رغبة واحدة أو أكثر، وأن يختار نوعاً واحداً من القبولات أو أكثر ويرتب بالطريقة التي يراها مناسبة.

الوزارة لفتت إلى أنه تم تشكيل لجان إرشاد وتوعية وتوجيه للطلاب المتقدمين للمفاضلة في جميع المراكز بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وإقامة ندوات ومعارض تعريفية بمختلف الاختصاصات ومجالات فرصها في سوق العمل، وتأمين جميع المستلزمات المادية والكوادر البشرية.