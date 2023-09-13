فرنسا تحظر أجهزة (آي فون 12) لهذا السبب

حظرت فرنسا بيع هواتف آي فون 12 على أراضيها بسبب تجاوز هذه الأجهزة التي طرحتها شركة آبل الأمريكية عام 2020 الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة التي يمتصها جسم الإنسان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة الوطنية الفرنسية للترددات في فرنسا قولها في بيان: إنها طلبت من شركة آبل تسخير كل الوسائل المتاحة لمعالجة هذا الخلل بسرعة، وفي حال عدم القيام بذلك سيكون عليها سحب النسخ التي سبق أن بيعت.

بدوره قال وزير الشؤون الرقمية الفرنسي جان نويل بارو: إن لدى شركة آبل مهلة 15 يوماً لتصحيح الخلل، مشيراً إلى أن طلب سحب الهواتف يمكن توسيعه ليشمل السوق الأوروبية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية: لا مؤشر حتى اللحظة إلى أن التعرض للموجات الكهرومغناطيسية منخفضة القوة خطر على صحة الإنسان.