مديرية الخدمات الفنية تعيد ثلاثة مدارس للعمل في درعا

ضمن إطار خطتها الاستثمارية للعام الحالي، أنهت مديرية الخدمات الفنية في درعا تأهيل وتدعيم ثلاث مدارس للتعليم الأساسي والثانوي.

مدير الخدمات الفنية المهندس كمال برمو، ذكر أن المديرية أنهت تأهيل ثانوية بني طفس، التي تضم 16 شعبة صفية، ومدرسة (بيت آره) للتعليم الأساسي، التي تضم 9 شعب صفية، إضافة إلى تدعيم مدرسة الشهيد أحمد المنصور للتعليم الثانوي في مدينة درعا، والتي تحتوي على 16 شعبة صفية.

كما بين أن المديرية تستكمل حالياً تأهيل مدرسة نصيب للتعليم الأساسي التي تضم 18 شعبة صفية وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 55%.

هذا وكانت مديرية الخدمات الفنية، قدمت لمديرية التربية 9 وحدات صفية مسبقة الصنع، وضعت في كل من مدرسة عين ذكر وأبو حجر والمطخ في نوى وشعارة والنجيح وفي تجمع مزنة والبكار الشرقي، علماً أن الاعتماد المرصود لتأهيل أبنية التعليم في درعا 3 مليارات ليرة سورية.