منصة فيرمو: تأثر أجزاء من غابات شمال غرب سورية بمستوى مرتفع لخطورة الحريق

بينت منصة الغابات ومراقبة الحرائق فيرمو أن خرائط خطورة الحريق تشير إلى تأثر مواقع في الأجزاء الشرقية لغابات شمال غرب سورية، بالمستوى المرتفع خلال هذا اليوم، بينما تكون معظم مواقع الغابات تحت تأثير المستوى المتوسط.

وأوضحت المنصة في صفحتها على موقع الفيسبوك اتساع رقعة المواقع المتأثرة بالمستوى المرتفع لخطورة الحرائق يوم غد الخميس، مع بقاء المساحة الأكبر من الغابات تحت تأثير المستوى المتوسط، حيث لا تزال الظروف الطبيعية من حرارة وجفاف داعمة للمستويات المرتفعة لخطورة الحريق، محذرة من أي نشاطات قد تكون سبباً في نشوب أي حريق.

وأشارت المنصة إلى أنه يتم إعداد الخرائط في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي-مديرية الحراج والمديرية العامة للأرصاد الجوية، داعية جميع المواطنين إلى عدم إشعال أي نيران والإبلاغ عن أي نار أو دخان على الأرقام المجانية 188 و113.