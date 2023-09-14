الجو صيفياً معتدلاً و البحر خفيف ارتفاع الموج

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي، والمترافق بامتداد جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، ويكون معتدلاً ليلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، مع فرصة لتشكل ضباب خفيف في المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.