الزراعة تحدد احتياجات الموسم الزراعي القادم

حددت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي احتياجات الموسم الزراعي القادم من الأسمدة والبذار والمحروقات وفق الخطة الإنتاجية الزراعية التي تم اعتمادها.

حيث بلغ الاحتياج الكلي للموسمين، الصيفي والشتوي، حسب الخطة، على مستوى القطر من سماد اليوريا 800 ألف طن، منها نحو 150 ألف طن الاحتياج اللازم للمحاصيل الاستراتيجية والأشجار المثمرة، وبلغ الاحتياج الكلي من سماد السوبر فوسفات الثلاثي 537 ألف طن منها 50 ألف طن احتياج المحاصيل الاستراتيجية والأشجار المثمرة، أما الاحتياج الكلي من سماد سلفات البوتاس فبلغ 393 ألف طن، والاحتياج اللازم منها للمحاصيل الاستراتيجية والأشجار المثمرة بلغ 10 آلاف طن.

وبينت الخطة أن الاحتياج من بذار القمح لكامل المساحات المخططة يبلغ 311 ألف طن، ومن بذار الشعير 180 ألف طن بالإضافة إلى 3000 طن من بذار القطن، و68 ألف طن من بذار البطاطا، و10800 طن من العدس، و3900 طن من الحمص، و800 طن من التبغ.

كذلك حدد الاحتياج الشهري من مادة المازوت الزراعي على مستوى المحافظة لمحاصيل القمح والشعير والقطن والتبغ والبطاطا والذرة الصفراء والحمص والعدس والفول الحب والبازلاء، وبلغ الاحتياج الإجمالي للقطاع الزراعي “النباتي والحيواني” بحسب الخطة نحو 463 مليون ليتر منها 135 مليون ليتر للقمح، و5 ملايين ليتر للقطن، بينما تم تخصيص 47 مليون ليتر للقطاع الحيواني وفق الخطة.