بحضور وزير التربية.. مناقشة خطة عمل مركز القياس والتقويم

أهمية دور مركز القياس والتقويم في اجراء الدراسات والبحوث اللازمة وتقديم مقترحاتها ضمن خطة عمل تسهم في تطوير العملية التربوية وغير ذلك من النقاط التي نوقشت خلال انعقاد مجلس إدارة المركز اليوم بحضور وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني ومعاون الوزير ومديري الإدارة المركزية المعنيين.

تم التأكيد خلال الاجتماع على التنسيق والتشبيك مع مديريات الوزارة لاجراء عدد من الدراسات التربوية وقياس أثر العملية التعليمية في الميدان وسبل تطويرها، وأهمية أن تركز الاختبارات على قياس مهارات الطلاب وكفاءاتهم وابداعاتهم والابتعاد عن التلقين والحفظ الصم، والتركيز على المعايير في اختيار الإدارات التربوية كذلك الإشارة لدراسة مقترحات انشاء المجلس العلمي والتربوي الأعلى في الوزارة، ودور الموجهين الأساسي في متابعة العملية التعليمية وحل المشكلات في الميدان.

كما عرض مدير مركز القياس والتقويم التربوي الدكتور رمضان درويش خلال الاجتماع ما تم انجازه من خطة العمل مثل تطبيق مقياس الميول المهنية والذكاءات المتعددة، وتقييم منهاج التعلم الذاتي التمكيني، ودراسة حول دور مشرفات رياض الأطفال وغير ذلك إضافة لخطة المركز خلال المرحلة اللاحقة.