خطوات دعم المتضررين ومعالجة تداعيات الزلزال محور اجتماع لمجلس إدارة الصندوق الوطني

عقد مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال اجتماعاً، اليوم، برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، تركز على الخطوات التي قطعها الصندوق بالتعاون والتنسيق مع المحافظات المعنية وغرف العمليات فيها في تقديم الدعم للمتضررين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الجهات المعنية قطعت شوطاً مهماً في إزالة آثار الزلزال ومعالجة تداعياته السلبية، من خلال إجراءات تم اتخاذها على أرض الواقع وبمتابعة مباشرة من المحافظين المعنيين وغرف العمليات الفرعية في المحافظات، مشيراً إلى الحرص على منع وقوع أي خلل في إعطاء المتضررين حقوقهم ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية.

كما أكد أهمية التشدد بأنظمة ضابطة البناء وتحديث كودات الزلازل ومنع إشادة المخالفات.

وخلال الاجتماع تم استعرض المراحل التي وصلت إليها نسب تنفيذ الأبنية للمتضررين من الزلزال في محافظات اللاذقية وحلب وحماة ومعالجة بعض الحالات، حيث تم التأكيد على الإسراع في تنفيذ تلك الأبنية وتجهيزها والتقيد بالمدد الزمنية المحددة وتأمين الخدمات الضرورية لها، وإخلاء مراكز الإيواء المؤقتة ولاسيما المدارس لتعود وتقوم بدورها وواجبها الأساسي.

كذلك تم استعراض المراحل التي وصلت إليها منح الرخص لإعادة بناء المقاسم والمباني المتهدمة، وتدعيم المباني المتضررة، مع الإشارة إلى أن قيمة التحويلات من قبل الصندوق لصالح المتضررين وصلت إلى مليار و400 مليون ليرة سورية حتى تاريخه.

من جهته، بين مدير الصندوق، فارس كلاس، أن الصندوق قطع خطوات مهمة في معالجة العديد من التحديات والصعوبات التي اعترضت العمل من خلال التنسيق مع المحافظات المعنية ومراكز خدمة المواطن ومن خلال الزيارات الميدانية للمعنيين إلى تلك المراكز ومواقع البناء، مشيراً إلى أن النظام المؤتمت لعمل الصندوق وآلية التحويل يسيران بشكل جيد وتتم معالجة أي مشكلة تحدث بشكل فوري.