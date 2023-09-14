ضبط عيادة بيطرية تمارس المهنة دون ترخيص

حلب – معن الغادري

ضبطت الضابطة العدلية في مديرية زراعة حلب عيادة لبيع الأدوية البيطرية بحي حلب الجديدة، تعمل بدون ترخيص، وتم مصادرة الأدوية وتنظيم الضبط العدلي بحق صاحب العيادة.

المهندس رضوان حرصوني، مدير الزراعة، ذكر أنه تم تفعيل وتنشيط عمل الضابطة العدلية وتكثيف جولاتها لمراقبة مصادر الأدوية الزراعية والبيطرية المنتشرة بأسواق المدينة والأرياف ومكافحة المواد المهربة وإحالة مرتكبيها إلى القضاء المختص أصولاً، يضاف إلى ذلك التأكد من تاريخ صلاحية المواد المعروضة للبيع فيما اذا كانت مطابقة للمواصفات أم لا.

في السياق، بين الدكتور عبد الناصر حافظ، رئيس دائرة الدواء في الصحة الحيوانية، أنه يوجد في المحافظة 39 مكتباً مرخصاً للخدمات البيطرية و12 مستودعاً 7 معامل، وهي تخضع للمراقبة والمتابعة من قبل اللجان في المديرية بشكل دوري للتأكد من سلامة وجودة المنتج وما يباع في العيادات.