عمل جراحي نوعي بمشفى أباظة في القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

أجرى الفريق الطبي والفني بمستشفى الشهيد ممدوح أباظة عملاً جراحياً إسعافياً نوعياُ، تمّ خلاله استئصال كيسة نظيرة مبيض لامرأة حامل بالشهر الخامس، مع الحفاظ على سلامة الجنين.

الدكتورة الاختصاصية بأمراض النساء وجراحتها، هناء علي، بينت أن سيدة، تبلغ من العمر (22) سنة، وهي حامل بالشهر الخامس، راجعت قسم الإسعاف بالمستشفى، تشكو من ألم مفاجئ في الحفرة الحرقفية اليمنى لم يستجب للمسكنات، وهو مترافق مع غثيان وإقياء.

وبفحص الإيكو تمّ التأكد من جنين حي مفرد نابض، ولوحظ وجود كيسة ملحقات يمنى تقيس 10*7 cm دون علامات لانقطاع تروية، وفقاً لعلي، مضيفة أنه بعد التقييم وإجراء التحاليل المخبرية، وتأمين وحدات الدم تقرر إجراء العمل الجراحي الإسعافي لاستئصال الكيسة، وعلى إثرها تم عزل الكيسة، التي اتضح أنها كيسة نظيرة مبيض (مورغاني) منفتلة دون علامات نقص تروية، كما تم تسليخ الكيسة عن مساريق البوق، إرقاء الأوعية النازفة مع المحافظة على المبيض والبوق.

وبعد التخريج من غرفة العمليات، بينت علي، تمت مراقبة المريضة والجنين لمدة ٢٤ ساعة، لتغادر بعدها المشفى وهي والجنين بحالة عامة جيدة ومطمئنة.