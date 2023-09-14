في الذكرى الـ50 لحرب تشرين التحريرية.. جوائز أدبية من اتحاد الكتاب العرب

أعلن اتحاد الكتاب العرب عن فتح باب المشاركة في مسابقة الشعر والقصة القصيرة (قصة وقصيدة)، بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب تشرين التحريرية، وبهدف تعميق ثقافة الانتماء وتكريس المحبة والتضامن بين أبناء الوطن بما يحقق الانتصار ويدفع العدوان.

وفي بيان له، أشار الاتحاد إلى تشكيل هيئة متخصصة تشرف عليها اللجنة العليا للجائزة، تضع معايير لكل جنس أدبي عند اختيار العمل الناجح، على أن تكون الكتابة باللغة العربية الفصحى وألا يكون العمل قدم للمشاركة في أيّ مسابقة أخرى، أو نشر من قبل بأيِّ وسيلة من وسائل النشر.

ومن الشروط، أيضاً، عدم المشاركة بأكثر من عمل أو أكثر من جنس أدبي وعدم قبول الأعمال المكتوبة بخط اليد، وأن تكون القصيدة من الشعر بأشكاله المختلفة “العمودي أو التفعيلة أو النثر” من 10 إلى 30 بيتاً لشعر الشطرين، ومن 15 إلى 30 سطراً للشعر الحديث “تفعيلة أو نثراً”، وفي مجال القصة من 800 كلمة إلى 1500 كلمة في قصة واحدة.

وترسل المساهمات إلى ديوان اتحاد الكتاب العرب في المركز والفروع مع الاسم ورقم الهاتف والمحافظة حتى يوم الـ 20 من أيلول الجاري.

وسيمنح الاتحاد جوائز مالية للمشاركين إضافة إلى شهادات تقدير في حفل خاص يقام بهذه المناسبة.