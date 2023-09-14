مباحثات سورية كوبية لتعزيز التعاون في المجال الدوائي

بحث رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي سلطي الخليل مع نائبة رئيس مؤسسة بيوكوبا فارما للصناعات الدوائية في كوبا مايدا ماروي سبل وآفاق تعزيز التعاون بين سورية وكوبا في المجال الدوائي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد على هامش المشاركة السورية في قمة مجموعة الـ 77 والصين تأمين وصول الأدوية واللقاحات إلى سورية، إضافة إلى عدد من المسائل العالقة والعقبات التي تواجه التعاون الصحي والتجاري والاقتصادي.

وأكدت ماروي حرص بلادها على التواصل والتعاون مع الحكومة السورية، والارتقاء بالعلاقات بين الجانبين في البلدين الصديقين، وتذليل كل العقبات التي تقف أمام تطويرها، وخاصة العقوبات غير الشرعية والحصار الأمريكي على كوبا وسورية.

حضر اللقاء سفير سورية في كوبا الدكتور غسان عبيد والملحق الدبلوماسي علي عباس، ومن الجانب الكوبي الدكتور دافيد رودريغيز المدير التجاري في المؤسسة.