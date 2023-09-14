مشاريع جديدة للسياحة الشعبية في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

في إطار التوسعة التي تجريها الشركة السورية للنقل والسياحة لشاطئ لابلاج للسياحة الشعبية في وادي قنديل بريف اللاذقية، افتتح وزير السياحة، المهندس محمد رامي مرتيني، وأمين فرع اللاذقية للحزب المهندس هيثم إسماعيل، فندق لابلاج وأكواخ مبيت، بهدف تنشيط السياحة الشعبية في المحافظة.

والفندق من سوية نجمتين، ويؤمن 100 فرصة عمل، ويتألف من ثلاثة طوابق، ويضم 32 غرفة وصالة طعام مع خدماتها، بينما يضم الشاطئ 64 غرفة و168 كرسياً ومسبح أطفال و24 كوخاً خشبياً وكافتيريا، مع خدماتها، إضافة إلى مشالح وأدواش ونقاط بيع عدد 2 وغرف إقامة عدد 5 فوق كتلة الخدمات.

كذلك افتتح مارتيني منشأة “شاطئ الخليج الذهبي” للسياحة الشعبية في حميميم بجبلة، المنشأة الأولى من نوعها، وتضم مطعماً بسعة 120 كرسياً و30 كبينة خشبية للمبيت وتوفير الخدمات، وأيضاً ملاعب أطفال وأنشطة مائية، فضلا عن افتتاح مسبح الباسل في مدينة اللاذقية.

وأوضح الوزير مرتيني في تصريح للصحفيين أنّ محافظة اللاذقية هي محطة من جولة تشمل ست محافظات، بدأت بحمص وحماة ثم طرطوس واليوم اللاذقية، وقريباً في دير الزور، لافتاً إلى أنّ جولة اليوم مخصّصة لمشاريع السياحة الشعبية، على أن يتبعها إطلاق العمل بمنشآت استثمارية جديدة، في جولات قادمة.

وبين وزير السياحة أن افتتاح شاطئ حميميم للسياحة الشعبية، يجسّد نموذجاً حقيقياً للشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص لتقديم منتجات مميزة وخدمات رائدة، واعتبر أنّ فندق لابلاج بوادي قنديل له خصوصية يتميز بها كونه أول فندق في سورية بمفهوم مبنى فندقي متكامل وعصري يرقى إلى مستوى المنشآت المصنفة ضمن فئة الأربعة نجوم بأسعار شعبية تحددها وزارة السياحة، ويشكّّل إضافة قيّمة لمشروع لابلاج الذي افتتح في العام ٢٠١٩، مع الاعتماد على الطاقات المتجددة والبديلة لتقديم خدمات مستدامة لرواد الموقع.

رئيس مجلس محافظة اللاذقية، المهندس تيسير حبيب، ذكر أن الإقبال المتزايد من أبناء المحافظات السورية الأخرى كان له الدور الكبير في توجه محافظة اللاذقية لتكريس مفهوم السياحة الشعبية والتركيز على صناعة السياحة لتأمين المنشآت السياحية بمختلف السويات، وأضاف أنّ دعم مشاريع السياحة الشعبية يسهم في تنمية المجتمعات المحلية والوحدات الإدارية مع تكريس الحفاظ على طابع البيئة الزراعية.

موجهته، لفن مدير عام الشركة السورية للنقل والسياحة، المهندس فايز منصور، إلى الانتشار الذي حققته الشركة على امتداد الجغرافيا السورية ومساهمتها بخلق فرص عمل جديدة، ودعم مشروعات السياحة الشعبية.