ملتقى يافعي الشباب السوري في ضيافة وزارة السياحة بطرطوس

بعد جولتهم الثقافية في محافظات حماه و حلب واللاذقية وطرطوس، التقى وزيرالسياحة م. محمد رامي رضوان مرتيني، ومحافظ طرطوس فراس أحمد الحامد، والرفيق أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بطرطوس، د. محمد حسين، مع اليافعين المشاركين من مختلف المحافظات في ملتقى الشباب السوري، الذي تقيمه وزارة السياحة و هيئة التميز والابداع.

وأكد الوزير مارتيني على أهمية الملتقى وغايته وأهدافه لتعريف جيل الشباب بأجمل الكنوز السورية من تاريخ وحضارة وثقافة ومقومات سياحية جاذبة، ونوه إلى دور الملتقى في تعزيز الانتماء الوطني للأجيال الشابة ومساهمتهم في حفظ الحضارة الانسانية وهويتها وتراثها وبناء غد أفضل متميز بالعلم والثقافة.

من حهته، عبر محافظ طرطوس عن سعادته وفخره بلقاء هذا الجيل الذي يتمتع بمستوى عال من التفكير والوعي ودقة الملاحظة، مبينا أن هذا الوعي والإدراك يعتبر أحد مخرجات هذا الملتقى لأنه جيل يعوّل عليه لبناء مستقبل سورية المشرق.

أمين فرع الحزب أشار إلى أن جيل الشباب المميز هو من يشخص الواقع ويقترح الحلول، ونحن نعمل على تفعيل كافة المبادرات مع المنظمات الشعبية والمحلية للوصول إلى واقع خدمي أفضل.

وتركزت مداخلات الشباب حول السياحة والتنمية المستدامة ودور القطاع السياحي في تنمية المجتمعات المحلية والعلاقة بين السياحة ومراكز الجذب السياحي والأثري، وأهمية الآثار والحفاظ عليها ودور الشرطة السياحية في الحفاظ على الأماكن السياحية وتخديم المناطق السياحة والاصطياف، وتضمن النقاش الحديث حول عدة أماكن سياحية في محافظة طرطوس وأهمية تطويرها .