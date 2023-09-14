نادي دوحة الميماس يحيي حفله على مسرح قصر الثقافة بحمص

على خشبة مسرح قصر الثقافة بحمص أحيت فرقة نادي دوحة الميماس الموسيقية حفلاً موسيقياً غنائياً تراثياً بقيادة الفنان جهاد شرفلي.

الحفل، الذي نظمه المسرح القومي في حمص، تحت عنوان “من تراث دوحة الميماس”، حمل في مضامينه تكريم لفناني النادي الذين رحلوا بأجسادهم وإحياء ذكراهم بتقديم نبذة عن إبداعهم والإرث الفني الذي حملوه على أكتافهم ونقلوه بكل أمانة.

وحل على الحفل طابع تراثي، حيث بدأ بغناء جماعي لنشيد النادي “أهلا بالناس” وثلاثة موشحات من ألحان هشام الصوفي وبرهان الصباغ “منك ياهاجري” و”مال واحتجب” و “أنا لا أسلى حبيبي”.

كما قدمت أغاني “ياريت ترضى” بصوت عبير الضايع، كلمات تمام العواني وألحان راشد العواني، و”ضوى القمر علينا” ألحان جهاد شرفلي وغناء أحمد الجمل، و”إن راح منك ياعين” بصوت سحر الغربي وألحان منير مراد، بالإضافة لوصلة سماعي حجاز غريب ألحان محمد عبد الكريم وغناء جماعي “اسق العطاش” ألحان الشيخ أمين الجندي .

ومن الجدير ذكره أن نادي دوحة الميماس من أقدم الأندية كما يعتبر من المعالم الثقافية المهمة في حمص ويعود تأسيسه إلى عام 1933على يد كبار الفنانين والوحيد الذي مازال مستمراً بعطائه حتى يومنا.