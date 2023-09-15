(عينك ع اختصاصك).. اعتباراً من الأحد في الجامعات

بالتزامن مع بدء قبول طلبات المفاضلة الجامعية، يطلق الاتحاد الوطني لطلبة سورية، يوم الأحد القادم، معارض (عينك ع اختصاصك) التفاعلية في الجامعات، لتعريف الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية بالاختصاصات المتوافرة في الجامعات والمعاهد.

وتستمر المعارض حتى الحادي والعشرين من شهر أيلول الجاري، وتبدأ يومياً من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة ظهراً، في كل من جامعة دمشق كلية الحقوق وجامعة حلب كلية العلوم وجامعة تشرين المكتبة المركزية وجامعة البعث كلية العلوم وجامعة الفرات كلية الآداب وجامعة حماة كلية الطب البيطري وجامعة طرطوس كلية الاقتصاد وفي درعا كلية التربية والسويداء كلية التربية والقنيطرة كلية التربية والحسكة كلية الحقوق.