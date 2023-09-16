اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بالسوبر الأفريقي

اقتنص اتحاد العاصمة الجزائري لقب كأس السوبر الأفريقي، بالفوز على الأهلي المصري (1-0)، مساء أمس في المباراة التي أقيمت على ملعب (جامعة الملك فهد) بمدينة الطائف السعودية.

وفاز اتحاد العاصمة باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما هز القائد زين الدين بلعيد شباك الأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 42.

وقاد عبد الحق بن شيخة فريقه للفوز باللقب، بعدما حقق معه كأس الكونفيدرالية الأفريقية في الموسم المنصرم، بينما خسر الأهلي البطولة مع مدربه السويسري مارسيل كولر، الذي خسر لقبه الثاني مع الأحمر منذ توليه قيادة الفريق.